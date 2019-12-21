MSB: Kuzey Irak'ta 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

(AA)