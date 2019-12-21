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21 Aralık 2019 Cumartesi 14:49:18 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 15:26:11

MSB: Kuzey Irak'ta 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

(AA)

 

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