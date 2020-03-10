MSB: Türk ve Rus Asker Heyetlerin toplantısı Mill Savunma Bakanlığı'nda başladı

Türkiye ve Rusya arasında Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'yi Halep şehrine bağlayan M-4 karayolunun kuzeyi ve güneyinde altışar kilometre derinlikte "güvenlik koridoru" oluşturulması ve ortak devriye için ilk toplantı bugün yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, toplantıyla ilgili resmi Twitter hesabında, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askeri Heyet ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başladı" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısının başladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantı saat 20.00 civarında başladı.