Moral nakli

Çocukların hediyelerle büyük moral bulduğunu söyleyen Meşe, "Çocuklar sabretsin, dua etsin. Bunların geçeceğine inansınlar" diyor.

OPERASYONLA YAŞAMA TUTUNDULAR

Bodrum'da tatil yaparken 17 yaşında ölen Craig Oliver Beston'ın kalbinin nakledildiği Tayfun Erdem, operasyon sonrası hastaneleri ziyaret etmeye başladı. Erdem bu sırada, kendisi gibi kalp nakliyle yaşama tutunan Burçin Meşe ile tanışınca, ikili 'Özgür Palyaçolar' grubunu kurdu.

HEPSİNİN ŞEFKATE İHTİYACI VAR

Hasta çocukların oyuncak, kitap ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan, hediyeler veren palyaçolar, birçok gönüllünün de desteğiyle faaliyetlerini arttırdı. Tedavi gören çocukların şefkate ihtiyaç duyduğunu belirten Erdem, "Bir çocuğun gözünde gördüğünüz ışık size ömür boyu yeter" dedi.