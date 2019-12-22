Modifiye araç tutkunlarından anlamlı hareket! Samsunlu 36 şehidin ismini araçlarına yazdılar
Modifiye araç tutkunları, Samsun'da anlamlı bir davranışa imza attı. Terörle mücadelede şehit düşen Samsunlu 36 şehidi anmak için isimlerini otomobillerine yazan grup, 'Şehitlerimizin adlarını araçlarımızda taşımaktan gurur duyuyoruz' dedi ve ardından şehir turu attı.
Modifiye araç tutkunları, Türk bayrakları ile donattıkları, Samsunlu şehitlerin adlarını yazdıkları araçlarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bir araya geldi.
Grup adına açıklama yapan Erkan Demiröz, vatan için şehit düşenlerin isimlerinin yaşaması ve vatandaşların bilinçlenmesi için araçlarına şehitlerin isimlerini yazdıklarını söyledi.
Şehitlerin adlarını araçlarında taşımaktan gurur duyduklarını belirten Demiröz, "Biz bugün burada şehitlerimiz için bir araya geldik, bu bizim için çok anlamlı bir etkinlik oldu. Samsunlu şehitlerimizin isimlerini araçlara yazdık. Şehirde yaşayanlar hem şehitlerimizin isimlerini yad ederler hem diğer illerdeki arkadaşlarımıza örnek olur. Bütün şehitlerimizin isimleri yad edilmiş olur." diye konuştu.
Etkinliğe katılan modifiye araç tutkunlarına teşekkür eden Demiröz, Samsunlu 36 şehidin ismini araçlarına yazdıklarını ifade etti.
Kendisi de şehit yakını olan modifiye tutkunu Ozan Özgür Özcan, 2017 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan akrabası Miraç Kadir Özcan'ın adını aracında taşımaktan gurur duyduğunu söyledi.
Açıklamanın ardından modifiye tutkunları şehir turu attı.
(AA)
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