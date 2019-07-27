Mısır tarlaları arasına ekilmiş kenevirler drone ile tespit edildi

Konya Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir ekildiği tespit edilen 5 ayrı tarlada 550 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Kurtbasan mevkiinde Ö.A'ya ait mısır tarlasına kenevir bitkisi ekildiği ihbarı aldı. Harekete geçen ekiplerce mısır tarlasında drone destekli yapılan aramada 400 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarlanın sahibi Ö.A. gözaltına alındı. Ö.A.'nın verdiği ilk ifadede, "Yakalanacağım hiç aklıma gelmemişti" dediği öğrenildi.

YİNE MISIR TARLASI

AA'daki habere göre yine Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de de, A.Y'ye ait mısır tarlasına ekilmiş 24 kök Hint keneviri ile 643 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan A.Y. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bölgede operasyonların süreceği öğrenildi.

(AA)