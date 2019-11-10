Minik Yusuf'a devlet desteği

Bakanlığın talimatıyla minik Yusuf, İzmir 112 ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek çocuk servisinde tedavi altına alındı. Doktor Dilek Orbatu, “Hastalığını tespit etmek için tetkiklere başladık. Yusuf'u iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca aileye de tedavi süreci boyunca hastanemizde sosyal destekte bulunacağız” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yusuf’un tedavi sürecini yakından takip edeceğini söyledi.

Ailesi, kendisine zarar vermesini önlemek için Yusuf’un ellerine pet şişe geçirmişti.