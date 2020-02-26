Minik Selva artık özgürce oynayabiliyor

Serakib ilçesinden, Rusya ve Esed rejim güçlerinin bombardımanından kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada bölgesine sığınan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen Abdullah Muhammed, “Kızım Selva'ya bomba seslerinin oyun olduğuna ikna etmiştim ama şimdi özgürce oyun oynuyoruz” dedi.

Muhammed, 4 yaşındaki kızı Selva'ya bombaların bir oyunun parçası olduğunu öğrettiğini belirterek, “Ben İdlib'e bağlı Serakib'de yaşıyordum. 9 yıldan beri devam eden bombardımana artık dayanacak gücümüz kalmadı ve Sarmada bölgesine geldik. Videoyu da orada çektim. Bir bayram günü çocukları havai fişek patlatıyordu. Patlama seslerini duyunca kızım bir anda korkup paniklemeye başladı. Kızım kucağıma alıp balkona çıktım ve oynayan çocukları gösterdim. Korkmaması gerektiğini söyledim ve beraber de bir tane patlattık. Bunun oyun olduğuna ikna oldu ve patlama sesi duyunca gülmesini istedim. Bombardımanlarda başlayınca, kızıma bunun bir oyun olduğunu hatırlattım. Şaka ile karışık bir oyun oldu” dedi.

“Kendi ayaklarım üstünde durmak istiyorum”

Alın teri ile para kazandıktan sonra kızı Selva'yı kreşe göndermek istediğini belirten Muhammed, “Ben bundan sonra burada yaşayacağım için, öncelikle kendime iş bulacağım. Kendi ayaklarımın üzerinde kimseye yük olmadan çalışıp, alın terimle para kazanarak geçinmek istiyorum. Bir diğeri ise kızımı bir okula veya kreşe yerleştirip, yeni arkadaşlar ve çevre edinebilmesi için mücadele edeceğim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür eden Muhammed, “Benim temennim, Allah'tan dileğim bir an önce savaşın bitmesi. Biz burada güvendeyiz ve artık kızımla istediğimiz gibi oynuyoruz. Herkesin bu dertten ve sıkıntılardan kurtulmasını istiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Hatay Valisi Rahmi Doğan'a teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki birçok devlet ve ülke olmasına rağmen kimse bizim yanımızda durmazken, bizim yanımızda duran Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise Selva ve ailesini misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek Suriye'de bir an önce savaşın bitmesini ve ailelerin kendi evlerinde, işlerinde mutlu huzurlu bir şekilde yaşamasını diledi.

İHA