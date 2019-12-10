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10 Aralık 2019 Salı 14:50:55 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 14:53:04

Minik öğrencilerin okulu sahipsiz 'Kartal'a yuva oldu

Kayseri'de bir okulda öğrenciler, sahiplenerek "Kartal" ismini verdikleri kediyi derslerde de yanlarından ayırmıyor.

Kayseri'de bir okulda çocuklara hayvan sevgisini doyasıya yaşatmak amacıyla sahiplenilerek "Kartal" ismi verilen kedi, kısa sürede okulun maskotu oldu.

Talas ilçesindeki Durak Hava Demir İlk ve Ortaokulu Müdürü Hakan Tatlı, öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak amacıyla bir sokak kedisini sahiplenmeye karar verdi.

Tatlı ve öğrencileri, kısa araştırma sonrası veteriner kliniğinde bazı sağlık problemleri yaşadığı için tedavi edilen sokak kedisi sahiplenildi.

Öğretmenler tarafından tüm aşıları ve bakımları yaptırılarak okula getirilen kediye, öğrenciler "Kartal" ismini verdi.

Çocukların okulunun kendisi için yuva olduğu "Kartal", zamanının çoğunu öğrencilerle derse girerek veya okul müdürünün odasında dinlenerek geçiriyor.

Okul müdürü Hakan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan sevgisini küçük yaştaki çocuklara kazandırmak amacıyla bir kedi sahiplendiklerini söyledi.

Kartal'ın daha önce zor durumda olduğunu ve sokakta yaşadığını belirten Tatlı, "Kendisini klinikten aldık. Aşıları ve sağlık muayeneleri yapıldı. Ailemizin bir parçası, okulumuzun maskotu oldu. Öğrencilerimizle birlikte okulumuzda yaşıyor. Kedimize 'Kartal' adını verdik. Kartal, dersliklerde geziyor, öğrencilerimizle oyun oynuyor."

Minik öğrencilerin okulu sahipsiz 'Kartal'a yuva oldu

Tatlı, öğrencilerin Kartal'ı bir arkadaş gibi gördüğünü vurgulayarak, minik yüreklerdeki hayvan sevgisini görünce kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirdi.

(AA)

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