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31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:06:54 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:08:42

Minik Muhammed hayaline sığındığı Türkiye'de kavuştu

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu iki bacağını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed Lamot, sığındığı Türkiye'de protez hayaline kavuştu.

Rejime ait savaş uçakları tarafından 5 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda iki bacağını kaybeden Muhammed, annesi ve bir kardeşiyle tedavisinin yapılabilmesi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
 
Aile, İHH tarafından Reyhanlı'da bir yetimhaneye yerleştirildi. 8 yaşındaki Muhammed, Uluslararası Doktorlar Derneğinin (AID) sağladığı imkanla protez bacaklarına kavuştu.
 
Protez ayaklarına kavuşan Muhammed, arkadaşlarıyla futbol ve oyun oynamanın ve yürüyerek okuluna gidebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
 
MİNİK MUHAMMED MUTLU
 
Saldırılar nedeniyle iki bacağını kaybeden Muhammed Lamot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden yürüyebildiği için mutlu olduğunu söyledi.
 
Babasını uçaklardan atılan bombalar nedeniyle kaybettiğini anlatan Lamot, saldırıya uğradıktan sonra tekrar yürüyebileceğini tahmin etmediğini, protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
 
Yeni dönemde 3. sınıfa gideceğini anlatan Lamot, "Okuluma kendi ayaklarımda gidecek olmak çok güzel. Arkadaşlarımla top oynamak bir yerden başka bir yere gitmek için kimseden yardım almak çok güzel. Protezimin takılmasında emekleri olanlara teşekkür ederim." dedi.
 
İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi görevlisi İhsan Karataş da Muhammed'in yeniden kendi başına yürümesi kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.
 
Muhammed'in durumundan haberdar olduktan sonra harekete geçtiklerini ifade eden Karataş, "Aileyi Reyhanlı'da desteklediğimiz bir yetimhanede himaye ediyoruz. Protez bacaklarının takılması için Uluslararası Doktorlar Derneği ile iş birliği yaparak çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.
 
Karataş, Muhammed'in protez takıldıktan sonra hayata bağlandığını ve okuluna kendi başına gideceği için oldukça mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

(AA)

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