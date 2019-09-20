Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Amca Yusuf Aydemir tutuklanmasına karar verdi

Ağrı'da kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında, tanıkların dinlemesinin ardından mahkeme heyeti sanık avukatlarına söz verdi. Yaklaşık 10 saat süren ilk duruşma sonunda heyet, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuksuz sanık amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verdi.

Ağrı merkezde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018'de, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, bulunması için yurt genelinde seferber olunan Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde, su içinde yüzüstü duran cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), gözaltına alıdı. Aydemir, 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA

Küçük kızın ölümüyle ilgili yaklaşık 1 yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Davanın ilk duruşması saat 09.45'te başladı. Tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir'in ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınacağı duruşmada tutuksuz 6 sanık salonda hazır bulundu. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile Ağrı, Erzurum ve Van Baroları'ndan avukatların katılma talebinde bulunduğu duruşmaya Leyla'nın annesi Şükran, babası Nihat Aydemir ve yakınları da katılıyor.

AYDEMİR AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Leyla Aydemir'in ailesinin dün avukatları Ali Artuk'un ofisine giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Bu nedenle avukat Ali Artuk, duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" diye sordu. Sanığın, "Ben Yusuf Aydemir'im" cevabı üzerine "Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun" dedi. Amca Aydemir, sırıtmadığını bildirdi

Tutuksuz sanıkların sorgusuna geçilen duruşmada, küçük kızın anne babasına şikayetçi olup olmadıkları sorulacak.

'LEYLA BENİM EN ÇOK SEVDİĞİM YEĞENİMDİ'

Tutuksuz yargılanan amca Musa Aydemir, ifadesinde Leyla'nın en çok sevdiği yeğeni olduğunu söyledi. Olay günü Leyla'yı tarlaya götürdüğünü anlatan Musa Aydemir, "Tarlada fotoğraflarını ve videosunu çektim. Daha sonra evin gönüne getirip bıraktım. 18 gün boyunca jandarma ve emniyetle birlikte ben de aradım. Günde 3- 4 saat uyudum. Arama yaptığım zamanlarda da camideydim. Jandarmadan bile daha çok ben aradım. Burada olduğum için çok üzgünüm. Video ve fotoğraflarını çektiğim için medya çok üzerime geldi" dedi.

Sanık Ayşe Artan, Leyla'yı hiç görmediğini, olay günü eşinin sıva yapmak için köye çağrıldığını söyleyerek, ifadesinde şunları anlattı:

"Kardeşim Mehmet Ali Musa ile birlikte hamura bir hocayı almak için geleceklerini söylediler. Geldi hocayı ve kocamı aldı gittiler. Tutuklu kardeşimi 'Mehmet Ali Aydemir'i evinde sakladın' dediler ama kardeşim benim evime hiç gelmedi. Ben o sırada 3 Temmuz'da doğum yaptım taziyeye dahi gidemedim. Mehmet çocuğu benim evime getirdi dedikoduları asılsızdır. Çocuğun kaybolduğu gün annesi benim evimin önünden geçerken 'Çocuğum kayboldu' dedi ve annesi ile aramaya başladık. Çocuğu bulamayınca hayvanlarıma bakmaya gittim. Taziye evinin yanında benim evim. Ben taziyede en çok çalışan kişiydim. Biz Leyla'nın annesini Doğubayazıt'a hocaya götürdük."

EVDE AĞIZBIRLİĞİ YAPILMASI KARARI VERİLDİ Mİ?

Amca Yusuf Aydemir, bayram namazından sonra yengesi Şükran'ı gördüğünü belirtti. Duruşmadaki ifadesinde Leyla'nın da evde olduğunu anlatan Yusuf Aydemir, "Ali Aydın, Mustafa Aydın'la beraber oturuyorduk. 5- 6 dakika geçmedi Leyla'yı demir kapıda gördüm. Leyla yanıma gelmiyordu. Orada Musa amcası ve Mehmet Ali ile duruyordu. Biraz sonra Şükran yengem 'Leyla nerede? Yer yarıldı içine girdi' diye yanımıza geldi" dedi.

Mahkeme başkanının "Sizin evinizde ağızbirliği yapılması için karar verildi mi? Bunu sizin köyde olmayan resmi görevliler duymuş. Aranızda böyle bir konuşma oldu mu?" sorusuna Yusuf Aydemir, "hayır" cevabını verdi. Yine başkanın "Nasıl karınla Şükran Aydemir arasında tartışma olduğunu bilmiyorsun? Baban yerine koyduğun adamın karısıyla senin karın küs. Nasıl bilmiyorsun?" demesi üzerine Yusuf Aydemir, "Bir yıldır dargınlık vardı ama sebebini bilmiyorum eşime de hiç sormadım" dedi. Mahkeme başkanının "Çocuk kayıpken senin eltin, anan, karın Şükran'a hakarette bulunduklarını duydun mu? sorusuna ise Yusuf Aydemir, "Duymadım" cevabını verdi. Aydemir, ayrıca ağabeyiyle arasında problem olmadığını da ifadesine ekledi. Aramalara 17 gün boyunca katıldığını belirten Yusuf Aydemir, yoğunluk nedeniyle eve gidip gelemediğini kaydetti.

ANNE 'SUSMA HAKKIMI KULLANIYORUM'

Mahkemede ifade veren anne Şükran Aydemir'e, mahkeme başkanı "Sana baskı yapıp korkutuyorlar mı? Bak kızın ölmüş, anlat. Bize yardımcı ol" dedi. Önce Allah'a, sonra devlete sonra da mahkemeye inancı olduğunu söyleyen Aydemir, "Kızımı kim o şekilde öldürdüyse aç susuz bıraktılar. Kızımı kim o şekilde öldürdü, zulümdür. Çıplak niye soydunuz? Benim 6 çocuğum daha var kim yaptıysa şikayetçiyim. İmanımı yakamam. Kimseyi yakamam gözümle görmedim. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi.

SEGBİS'LE TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Ali Aydemir, SEGBİS'le duruşmaya katıldı. Mahkeme heyetinin, "Cesedin bulunduğu yerde 'Biz arama yaptık' diyerek görevlileri farklı yönlendirdin mi?" sorusunu yanıtlayan Mehmet Ali Aydemir, "Yok, kesinlikle öyle bir şey olmadı" dedi. Mahkeme heyetinin Leyla'nın bulunduğu tarlada 3- 4 gün çalıştığıyla ilgili sorusuna ise "Evet 3 gün çalıştım. Ben suçsuzum tahliyemi istiyorum" dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN BABAYA: CİDDİYETSİZ BİR ADAMSIN

Kızının ölümüyle ilgili 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde konuşan baba Nihat Aydemir, ailesinin böyle bir suçu işlediğine inanmadığını söyledi. Duruşmalara katılma talebinin olduğunu anlatan Nihat Aydemir, mahkeme heyetinin "Neden aileni koruyorsun?" sorusuna ise "Ben onları korumuyorum. Eğer onlar yapmışsa onlardan da şikayetçiyim. Ama ailemin bu işi yaptığına inanmıyorum" dedi.

Nihat Aydemir, "Asıl benim şüphelendiğim kişiler Ali ve Mehmet K." dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen, ölen kızın babası değilsin de sanık gibi davranıyorsun. Çok ciddiyetsiz bir adamsın. Magazin programlarındaki gibi altını doldurmadan birilerinrden şüpheliniyorsun" dedi.

Mahkeme başkanının "Soruşturmayı yürüten savcıya 'Aramaları durdurun, jandarmayı geri çekin, çocuğu bırakacaklar' niye dedin? Senin talebin üzerine aramalar durdurulmuş ama konuyla ilgili basında haberler çıkınca yeniden başlatılmış. Böyle bir şey dedin mi demedin mi? Bak konunun tanığı savcıyı da dinleyeceğim" demesi üzerine Nihat Aydemir, "Ben öyle bir şey söylemedim. O gün seçim vardı, o yüzden çalışmalar durduruldu" diye konuştu.

Mahkeme sanık ve ailenin ifadelerinin alınmasından sonra duruşmaya bir saatlik ara verdi. Bir saat sonra başlayacak duruşmada tanıklar dinlenecek.

BAKANLIK AVUKATI DURUŞMADA

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, bir saatlik molanın ardından tanıkların dinlenmesiyle devam etti. Duruşmanın öğleden sonraki bölümüne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Mahkeme heyeti, bakanlığın davaya katılmasına dair talebini kabul etti. Ağrı Barosu'nun davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, UCİM, Erzurum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Van Baroları'nın talebini ise reddetti. Mahkeme heyeti, duruşmada arama kurtarma çalışmalarına katılan güvenlik güçlerini dinlemeye başladı.

UCİM BAŞKANI SAADET ÖZKAN'DAN TWITTER MESAJI

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, twitter hesabından "'Leyla'nın ailesi şikayetçi olmadığı için şu anda çocuğun avukatı davaya katılamadı. UCİM Hukuk, Ağrı Barosu, Van Barosu, Erzurum Barosu'nun müdahillik talepleri kabul edilmezse ne yapacağız? Leyla burada yalnız kalmamalı" mesajını paylaştı. Twitter mesajında anne Şükran Aydemir'in sözlerihni paylaşan Özkan, "Leyla'nın annesinin sözleri: Benim 6 çocuğum var önce Allah'a, sonra devlete ve hakim bey size güveniyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. Ağlıyor ama konuşamıyor, kahrolduk" ifadesini kullandı.

UCİM Başkanı Özkan, bir başka twitter mesajanda; "Leyla davasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlık avukatları da davaya geldiler, katılma talebinde bulundular. Şu anda tanıklar dinleniyor. Katılım talebimizin kabulunu istiyoruz" dedi.

Özkan, öğleden sonraki duruşma görülürken paylaştığı mesajında ise şunları kaydetti:

"16 tanık dinleniyor. Bizler Leyla'nın annesine söz verdik. Davada devamlı dua okuyor, konuşamıyor ama biz onun sesi olacağız. Bugün buradayız. Masum bir çocuğa bunu yapanlar adalet önünde hesap verecekler."

AMCA TUTUKLANDI

Ağrı'da kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında, tanıkların dinlemesinin ardından mahkeme heyeti sanık avukatlarına söz verdi. Yaklaşık 10 saat süren ilk duruşma sonunda heyet, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuksuz sanık amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verdi. Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, diğer 5 tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının da devam ettirilmesini uygun buldu. Mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Şubat'a ertelendi. Tutuklanma kararı sonrası Yusuf Aydemir'in yakınları duruşma salonu önünde fenalık geçirdi. Karara tepki gösteren aile, ağlayarak adliyeden çıktı. Davanın diğer tutuksuz sanığı amca Musa Aydemir de ağabeyinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Adliye çıkışı Musa Aydemir, "Tebrikler savcılığın çalışmadığı ve soruşturmayı yürütmediği ve şuan da tutukluların olduğu bir adalet gördüğünüz gibi" dedi.

DHA