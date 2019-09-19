  • Bist 100
    100339
  • Dolar
    5,7090
  • Euro
    6,3211
  • Altın
    275,2130
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Roma-Medipol Başakşehir İLK 11'LER Roma-Medipol Başakşehir İLK 11'LER
Slovan Bratislava-Beşiktaş İLK 11'LER Slovan Bratislava-Beşiktaş İLK 11'LER
Felipe Melo'dan Galatasaray mesajı: 14 Aralık'ta beraberiz Felipe Melo'dan Galatasaray mesajı: 14 Aralık'ta beraberiz
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti
ABD, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verdi ABD, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verdi
Netanyahu'nun Trump'a yanlış bilgiler verdiği iddiası Netanyahu'nun Trump'a yanlış bilgiler verdiği iddiası
CHP'de koltuk savaşı erken başladı! İnce'nin yorumuna Kılıçdaroğlu'dan yanıt gecikmedi CHP'de koltuk savaşı erken başladı! İnce'nin yorumuna Kılıçdaroğlu'dan yanıt gecikmedi
Diyarbakır annelerine 20 sehirden 117 STK destek verdi Diyarbakır annelerine 20 sehirden 117 STK destek verdi
Zabıtanın ürünlerini topladığı Zeynep nineye artık satış serbest Zabıtanın ürünlerini topladığı Zeynep nineye artık satış serbest
TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü gün etkinlikleri sona erdi TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü gün etkinlikleri sona erdi
Nijerya'da 34 bin çocuk açlıkla karşı karşıya Nijerya'da 34 bin çocuk açlıkla karşı karşıya
Sakaryaspor, Suat Kaya ile anlaştı Sakaryaspor, Suat Kaya ile anlaştı
Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti
Getafe-Trabzonspor CANLI Getafe-Trabzonspor CANLI
Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak
PFDK, Elneny ve Kayode'ye üçer maç men cezası verdi PFDK, Elneny ve Kayode'ye üçer maç men cezası verdi
Alanyaspor: Fenerbahçe'nin böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermedik Alanyaspor: Fenerbahçe'nin böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermedik
G.Saray, Avrupa'da ezeli rakiplerine başarılar diledi G.Saray, Avrupa'da ezeli rakiplerine başarılar diledi
Başkan Erdoğan'dan Van kedili 'tbt' paylaşımı! Başkan Erdoğan'dan Van kedili 'tbt' paylaşımı!
Pendik'te korkutan yangın Pendik'te korkutan yangın
Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti
Son Dakika.. Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı Son Dakika.. Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı
Eski eşini kızgın yağla yakan kişi suç makinesi çıktı Eski eşini kızgın yağla yakan kişi suç makinesi çıktı
Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Eylül 2019 Perşembe 19:04:02 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 19:38:39

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi hakim karşısına çıkacak

Bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 7 kişinin yargılanmasına yarın başlanacak. Davanın iddianamesinde sanıkların "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapsi isteniyor.

Ağrı'da, bayram için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili haklarında dava açılan biri tutuklu 7 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılanmalarına, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın başlanacak.

Duruşmaya baba Nihat Aydemir'in kuzeni, tutuklu sanık M.A. Aydemir ile tutuksuz 6 sanığın da katılması bekleniyor.

Yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak sanıklar hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba Aydemir'in "Mamis" olarak bilinen kuzeni M.A. Aydemir, kardeşleri Y. ve M. Aydemir, B.D, eşi H.D, Y.A. ve eşi A.A. hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İDDİANAMADEN

Tanık olarak dinlenen bir çocuğun fotoğraflarından teşhis ettiği M.A. Aydemir'in Leyla'yı kaçırdığını söylediğine yer verilen iddianamede, ayrıca gizli tanık "Yiğit"in de küçük çocuğun 21 AV 768 plakalı minibüsle kaçırıldığı belirtildi.

Gizli tanık "Yiğit"in ifadesinde, baba Nihat Aydemir'in kardeşi Y. Aydemir ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen iddianamede, ayrıca baba Aydemir'in aralarında yaşanan tartışmanın ardından B.D'nin "Yemin olsun ben sana ciğer acısını yaşatacağım, seni ciğerinle terbiye edeceğim" sözlerine yer verildi.

SAVCILIK, OYUN BAHANESİYLE KAÇIRILDIĞINI DEĞERLENDİRDİ

Savcılık tarafından yapılan değerlendirmede ise önce amca Y. Aydemir'in, sonra oğlu U. Aydemir'in, ardından da Leyla'nın dışarı çıktığı anlatılan iddianamede, amcanın oyun oynamak bahanesiyle Leyla'yı evin önünden B.D'nin evinin önüne doğru uzaklaştırdığı aktarıldı.

Sanık amca ile B.D. ve eşi H.D'nin Leyla'yı alıkoydukları ileri sürülen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"B.D'nin Leyla Aydemir'i kaçırdıktan sonra çocuğu saklaması için bu işin içine dahil ettiği M.A. Aydemir'in Leyla Aydemir'i alıkonulduğu yerden alarak kız kardeşi A.A'nın yanına götürdüğü, A.A. ve Y.A'nın da maktulü Hamur ilçesindeki ikametlerinde bir süre alıkoyup sakladıkları, sanıkların maktulü cesedinin bulunduğu 2 Temmuz 2018 gününden 3 gün öncesi ile kaybolduğu tarih olan 15 Haziran 2018 tarihleri arasında öldürdükleri ve cesedini bir süre soğuk ortamda tuttukları, maktulü öldürülmediği izlenimi yaratmak ve delilleri karartmak için kaçırdıkları gün üzerindeki kıyafetleri çıkarıp cesedini Bezirhane köyüne yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağına attıkları anlaşılmaktadır."

Aynı gün Leyla Aydemir'in cesedinin Kurudere mevkisinde bulunduğu anlatılan iddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerilerine atılı ve eylemlerine uyan 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçlarını iştirak halinde işledikleri hususunda haklarında kamu davası açmaya yeterli nitelikte şüphe oluştuğu müşteki ve şüpheli ifadeleri, bilgi sahibi ifadeleri, adli raporlar, fezlekeler, bilirkişi raporları, tapeler, olaya ilişkin düzenlenen tutanaklar ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır."

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ