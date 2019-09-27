Minik Alptuğ'un şüpheli ölümü

Olay, önceki akşam Manyas'a bağlı Boğazpınar mahallesinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden E.I, iddiaya göre dere kenarında bir çocuğun hareketsiz yattığını gördü.

BABASINA HABER VERDİ

Çocuğun yanına yaklaşan E.I, çocuğun mahalleliden Hasan Özel'in oğlu Alptuğ olduğunu fark etti. E.I'nın haber vermesiyle gelen baba Hasan Özel, yaralı olduğunu gördüğü çocuğunu kucaklayıp, Manyas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların hemen müdahaleye başladığı, sağlık durumu kritik olan Alptuğ Özel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastaneye ağır yaralı getirilen Alptuğ'un ölümünü şüpheli bularak, soruşturma başlattı.

'KAMYON HIZLA GEÇTİ'

Dere kenarındaki görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Alptuğ'un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu kamyonu kullananın, E.I'nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. Bunun üzerine E.I. ile oğlu F.I, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.