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03 Eylül 2019 Salı 15:07:24 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 15:08:30

Mimar Sinan eseri tarihi cami bahçesine çocuk parkı kurulacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Edirne Taşlık Camisi'ne çocuk oyun alanı yapılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Edirne Taşlık Camisi'ne çocuk oyun alanı yapılacak. Alana ilişkin proje, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede örneği olmayan cami bahçesine oyun parkı projesinin kabul edilmesi ve uygulanacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

"Ecdat camileri bir yaşam olarak kullanmış"

Bölgenin böyle bir parka da ihtiyacı olduğunu vurgulayan Osman Güneren, "Medresealibey Mahallesi'nde yeşil alan, park ve çocuklar için oyun alanı ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Taşlık Camisi bahçesinde de bunun için uygun bir alan var. Proje geçtiğimiz günlerde Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. Artık sıra parkın oluşturulmasında. En kısa zamanda uygulamaya başlanılacak. Camileri ecdat sadece ibadethane olarak düşünmemiş, birer yaşam alanı olarak kullanmış biz de aynı mantıkla Taşlık Camimize çocuk oyun alanı oluşturulmasına karar verdik" diye konuştu.

Bölge Müdürü Güneren, Mimar Sinan imzasını taşıyan Taşlık Camisi'ne konacak oyun gruplarından sonra hem caminin daha işlevsel hale geleceğini hem de civardaki çocukların oyun alanına kavuşacağını sözlerine ekledi.

Taşlık Camisi

Taşlık Camisi 1461 yılında II. Mehmet döneminde yapıldı.

Cami daha sonra Selimiye'nin yapıldığı yıllarda Mimar Sinan tarafından yeniden ihya edildi.

Sadece ön duvarının günümüze ulaşması nedeniyle harap düşen cami 2007 yılında Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından esaslı bir biçimde onarılarak tekrar ibadete açıldı.

(AA)

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