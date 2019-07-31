Milyoner hırsızın 33 günlük sefaleti

Yüreğidir'de, 25 Haziran günü banka ve işadamlarına ait döviz transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti firmasının güvenlik müdürü Burak Ekinci, ekibiyle 9 milyon euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan, içinde 4 milyon 795 bin euro (yaklaşık 31.5 milyon lira) bulunan 2 çuvalı zırhlı araca yükleyen Ekinci, personele “Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim” dedi. Yukarı çıkan görevliler, döndüklerinde şeflerini göremedi. Paraların çalındığını anlayan personel, polisi aradı. Ekipler, Burak Ekinci'nin paraları alıp, lüks otomobille kaçtığını saptadı. Otomobil, terk edilmiş halde bulundu.

DİDİK DİDİK ARANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, soygunu planladıkları belirlenen Atilla Can Ö, Mehmet G, Ahmet K, Engin K, Tuncay B. ve Abdulsamet B'yi operasyonla yakaladı. Atilla Can Ö, Mehmet G. ve Ahmet K. tutuklandı. Gökhan B. ve kardeşi Sercan B. de önceki gün gizlendikleri evde yakalandı. Soygunla ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı. 33 gündür firari olan Burak Ekinci'nin bulunması için uzman polislerden özel ekip kuruldu. Ekinci'nin gizlenebileceği yerleri didik didik arayan özel ekip, şüpheliyi Sarıçam'da saklandığı evde yakaladı.

'HAKKIMA DÜŞENİ ALAMADIM'

Burak Ekinci, yoğun güvenlik önlemlerinden dolayı yurtdışına çıkamadığını, Çukurova'da bir barakada saklandığını, parası olmasına rağmen burada kuru ekmek yediğini anlattı. İşbirlikçilerinin kendisine 150 bin euro verdiğini iddia eden Ekinci, hakkına düşen payı alamadığı için soygundan dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Yapılan aramalarda 73 bin euro ve 19 bin 500 bin Türk lirası ele geçirildi.

Paraları akrabalarına dağıtmış

Ekinci sorgusunda, yakalanacağını anlayınca, 20 bin euro akrabası Jale E'ye, 22 bin euro Berkay E'ye, 34 bin euro mahalleden arkadaşı Serdal K'ya, 22 bin euro Tolga Y'ye ve 5 bin euro da gizlendiği evin sahibi Hasan Y'ye verdiğini öne sürdü. Ekinci para verdiği kişilere, “Bu parayı size veriyorum. Eğer ben yakalanırsam, avukat ve cezaevindeki özel ihtiyaçlarım için sizden geri isteyeceğim” dediğini kaydetti.