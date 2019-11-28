Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri ne kadar? Milli Piyango biletleri ne zaman satılacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları belirlendi. Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri ne kadar? sorusunun yanıtı belli oldu. Biletleri satın almak isteyen vatandaşlar "Milli Piyango biletleri ne zaman satılacak?" sorusunun da yanıtını araştırıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ BİLETLERİ NE ZAMAN SATILACAK?

Biletlerin bu yıl ne zaman satışa çıkarılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 29 Kasım'da satışa çıkarılmıştı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri satışa sunulduğu zaman haberimiz içerisine eklenecek.