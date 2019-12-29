Milli Piyango kazananların hayatı altüst oldu

Milli Piyango'da yüz binlerce insanın ahı olduğu hep unutuluyor. Milli Piyango'dan kazandığı büyük ikramiyelerle bir dönem kendilerini en şanslı hissedenler farkında olmadan kendi sonlarını hazırlıyor. Kazandıkları paralarla düzenleri de hayatları da değişen; kimisinin hayatını yitirdiği, kimisinin kazanmadan önceki hayatından daha kötü duruma düştüğü göze çarpıyor. Milli Piyango pişmanlıktır. İşte kanıtı...

MUSTAFA SAVGAN

Savgan, “Paralar eşime kalmasın diye harcamaya başladım. 150 memurun maaşını iki ayda yiyordum. Eşimi de annesinin yanına gönderdim. Evdeki bütün eşyaları satıp tekrar İstanbul'a döndüm. Yıl 1985'ti. Sonra param bitince ayakkabı boyacılığı yaptım.” dedi. Savgan, 2014'te beş kuruşsuz öldü.

AHMET SARI

Aldığı çeyrek bilete, 1964 yıl başı çekilişinde büyük ikramiye vurdu. Kazandığı parayla lüks bir yaşam sürüp koyun ticaretine girdi. Parası suyunu çekti. Koyun ticareti battı. Eşinden boşanıp huzur evine sığındı. Son sözleriyse, "Servetim hiç bitmez sanıyordum" oldu.

ORHAN ULUSOY

1984'te 7 milyon TL kazandı. Parayı soğan fasülye işine harcayan Ulusoy, üç yıl içinde iflas etti. Dördü erkek sekiz çocuğu olan Ulusoy, "Hiç rahat bir yaşantım olmadı. Bir arkadaşım 'bu para sana felaket getirir’ demişti. Dediği çıktı. Bir kızım evi terketti. Bittim." dedi.

AHMET BAYRAM

Erzurumlu dokuz çocuk babası, uzun süredir işsizdi. 2005'te çeyrek biletine 1 milyon 250 bin TL çıktı. İlk iş peruk aldı. Eşini boşadı. İstanbul'a yerleşti. Gece kulübünde tanıştığı kadınla evlendi. Borç yaptı. Karısı gayrimenkulleri satmayı reddedince intihar etti.

MEHMET SARIOĞLU

40 yıl önce piyango biletine büyük ikramiye isabet etti. Köyünde bir ev yaptırdı. Yanlış yatırımlar sonucu parası bitti. Devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürürken evi yandı. Köylüler evini tamir ettirdi. Hiç evlenmedi. Donarak hayatını kaybetti.

SÜLEYMAN ORHAN

17 yıl önce piyangodan büyük ikramiye kazandı. Ticarete atıldı. Yaptığı her işten zarar etti. Aklı başına geldiğinde artık çok geçti. “İkramiyeden geriye beş kuruş kalmadı. Alın terimle kazandıklarım da gitti. Tavsiyem kimse umutlarını piyango biletlerine bağlamasın” dedi.

NECMİ YILDIRIM

10 milyon TL'nin dörtte birini kazandı. Kazandığı para ona da uğursuzluk getirdi. İkramiye yüzünden kavga çıkaran oğlu tarafından boğazı bıçakla kesilerek yaralandı. Zaman içinde tüm mal varlığını kaybetti.

YEŞİM AKYOL

Genelde büyük ikramiye kazanan erkekler, ilk iş olarak hanımlarını boşar. Peki o kadar para bir kadına çıkarsa ne olur? Bir şey değişmiyor. Sonuç yine Aynı.

2003'te Yeşim Akyol'a o zamanın parasıyla 2 trilyon lira çıktı. Akyol, kavga etmeye başladığı 8 yıllık kocasından boşandı. Eşi, "Para çıkınca çok değişti” dedi.