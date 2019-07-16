Milli Piyango İdaresi'nden 70 milyonluk talihli ile ilgili açıklama

İHA'nın haberine göre, bu sabah Milli Piyango İdaresi'ni arayan bir kişi 70 milyonluk büyük ikramiyenin kendisine çıktığını söyledi.



İsmini vermek istemeyen ve gurbetçi olarak Avrupa’da yaşadığını söyleyen talihli, İstanbul’a bir cenaze töreni için geldiğini, evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini belirtti.

Büyük ikramiye talihlisi olduğunu iddia eden kişi ilk uçakla Ankara’ya gelerek ikramiyesini almak istediğini Milli Piyango İdaresi yetkililerine iletti. Talihli yetkililerden isminin gizli tutulmasını da istedi.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ'NDEN AÇIKLAMA

Basında yer alan haberlerin ardından, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaptı.

Basın bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"İdaremiz, Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin Almanya'da gurbetçi olduğu ve bugün Ankara İdaremiz Genel Müdürlüğü'ne gelerek ikramiyesini alacağı basında bildirilmiştir.

Ancak talihli olduğunu beyan eden kişiye ulaşılamamış olup, 16 Temmuz saat 17.00 itibariyle İdaremiz Genel Müdürlüğüne henüz bir başvuru yapılmamıştır.

2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, ‘7615536’ numaralı tam bilete isabet etmişti. Biletin Üsküdar’daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıkmıştı.

Bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, "Çıkan arkadaş parasını iyi yerlerde değerlendirsin. Allah ona sağlık versin. Bileti sattığım kişiyi hatırlamıyorum. Talihlinin insanlığına kalmış, inşallah bir şey düşünür benim için" açıklamasında bulunmuştu.

TALİHLİ ÇIKMAZSA HAZİNE'YE DEVREDİLİYOR



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Milli Piyango biletinin zaman aşımı süresi 1 yıl olup, talihli 31 Aralık 2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. Bu tarihten sonra ibraz edilen bilet zaman aşımına uğrar, ikramiyesi ödenmez. İdarenin oyunlarında alınmayan ikramiye tutarları, idare hesaplarına gelir kaydedilerek hazineye devredilir” denilmişti. Milli Piyango İdaresi internet sitesine konulan sayaçta bugün itibariyle ikramiyenin hazineye devredilmesine 168 gün kaldığını belirtiliyor.

YILBAŞINDAN BU YANA NE KAYBETTİ?

Talipli ikramiyeyi alıp yılbaşında 70 milyon TL ile gram altın alsaydı bugün 82,7 milyonu, mevduata yatırsaydı 78 milyonu olacaktı. Dolar alsaydı 76 milyon, borsaya yatırsaydı 75 milyon TL’si olacaktı.