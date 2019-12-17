Milli Piyangodan yılbaşı özel çekilişi açıklaması yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı açıklandı. Vatandaşlar "Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi saat kaçta? Milli Piyango yılbaşı çekilişi nerede?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başlayacak. Ancak 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NEREDE?

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kızılay binası çekiliş salonunda yapılacak.



2020 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu. Geçen sene büyük ikramiye 70 milyon liraydı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL kazandıran biletin numarası 7615536 oldu. Ancak talihli 11 aydır ikramiyesini almadı.

2020 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak. Biletler henüz satışa sunulmadı. Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde biletler satışa sunulduğu an haberimize eklenecek.