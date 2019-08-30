Milas’ta çöp rezaleti

BELEDİYE SÖZÜNDE DURMADI

Bu görüntü ve çevre kirliliğinin, turizmle ön planda olan mahalleye yakışmadığını ifade eden çevre sakinleri duruma tepki göstererek, çöplerin bir an önce kaldırılmasını talep etti.

TURİZMCİLER ENDİŞELİ

Turizm alanında faaliyet gösteren işletme sahipleri ise çöplerin, ilçenin itibarını özellikle yabancı turistlerin gözünde düşürdüğünü söyledi. Durumu endişeyle karşıladıklarını belirten işletmeciler, çöplerin toplanması için belediyeye daha önce başvuru yaptıklarını, toplanacağı bilgisi verildiği halde bölgede herhangi bir çalışma yapılmadığını iddia etti. Bazı vatandaşlar da rahatsızlıklarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

YETKİLİLER: PLANLAMA YAPIYORUZ

Milas Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çöllüoğlu ise yaptığı açıklamada, alana dökülen çöplerin toplanması için planlama yaptıklarını belirterek “Görüntü hoş değil biz de farkındayız. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uyarısı üzerine, Büyükşehir Belediyesi’nin eski moloz döküm sahasını kullanamadığımız için biz de traktörlerle topladığımız moloz ve benzeri materyalleri, Milas’taki bertaraf tesisine naklederek bu alanda biriktiriyoruz. Bu malzemeleri en kısa sürede Milas’a aktaracağız” dedi.

Gözde tatil beldelerinden Muğla Milas’ta, belediye ekiplerince ilçe merkezindeki moloz ve atık dökülen alan çöplüğe döndü. CHP’li belediyeye şikayet ve tepki yağdı.

HEP AYNI MANZARA

Geçtiğimiz günlerde çöp skandalıyla gündeme gelen bir diğer CHP’li belediye de Balıkesir Erdek Belediyesi olmuştu. Marmara Bölgesi’nin en önemli tatil beldelerinden Erdek’te, belediyenin günlerce toplamadığı çöpler, konteynerlerden taşmış, etrafa yayılan pis kokular vatandaşlara isyan bayrağını açtırmıştı.