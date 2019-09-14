14 Eylül 2019 Cumartesi 18:21:40 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:24:51
Milas-Bodrum Havalimanı'nda görülen yılan paniğe neden oldu
Milas-Bodrum Havalimanı'nda görülen yılan paniğe neden oldu.
Geçen hafta Milas-Bodrum Havalimanı'nı kullananlar, giden yolcu bölümü girişinde yılan görünce panik yaşadı.
Havalimanı personeli ve itfaiye ekiplerince yakalanan yılanın doğal yaşamına bırakıldığı öğrenildi.
Yılanın alanda gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
(AA)
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