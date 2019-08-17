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17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:01:10 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:02:28

Milan katliamının acısı 32 yıldır dinmiyor

Siirt'in Eruh ilçesinin Kılıçkaya köyüne bağlı Milan mezrasında PKK'lı teröristlerin 1987 yılında gerçekleştirdiği saldırıda şehit edilen 16'sı çocuk 27 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 32 yıl önce gerçekleştirilen en kanlı saldırılarından biri olan Milan katliamında şehit edilen 27 kişinin yakınlarının acısı dinmedi.

PKK'lı teröristlerce 18 Ağustos 1987'de Kılıçkaya köyü Milan mezrasında gerçekleştirilen, aralarında 3 günlük Bahar Narin ve 6 günlük Zeynep Beştaş'ın da bulunduğu 16'sı çocuk, 5'i kadın 27 kişinin hayatını kaybettiği katliam hafızalardan silinmedi.

Katliamda hayatını kaybeden ve Eruh Kaymakamlığınca 1214 rakımlı tepede hizmete açılan Şehit Uzman Çavuş Mikail Kaya Botanik Parkı'nda adlarına anıt yapılan şehitlerin ailelerinin acısı ilk günkü gibi taze.

Ölenler arasında 3 günlük olan da vardı

Kaymakam Murtaza Dayanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milan katliamının Cumhuriyet tarihinin en kanlı ve en kalleş saldırılardan biri olduğunu söyledi.

Saldırının tamamen köylüleri hedef aldığını belirten Dayanç, "Hain PKK terör örgütü orada tamamen sivillere yönelik bir terör eylemi gerçekleştirdi. 27 sivilin 16'sı çocuktu. Bunlardan 3 günlük olan da 6 günlük olan da vardı." dedi.

Katliamı anlatmaya kelimelerin yetmediğini aktaran Dayanç, bunun çok acı verici ve ibret alınması gereken bir hadise olduğunu dile getirdi. Dayanç, şöyle devam etti:

"Hain PKK terör örgütü aslında en büyük zararı yine Kürt vatandaşlarımıza vermiştir. Milan'daki terör saldırısında katledilen 27 vatandaşımız bu yörenin insanlarıydı ve sivillerdi. Kesinlikle unutulmaması gerekir. Bunun unutulmaması için Kaymakamlık olarak şehitlik anıtı yaptırdık. Milan katliamı şehitlerine yönelik de ayrıca bir anıt düzenlemesi yaptık. Orada hepsine ayrı ayrı isim, yaş kategorisine göre zikretmek ve olayı da anlatmak suretiyle bir anıt inşa etmiş bulunmaktayız."

(AA)

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