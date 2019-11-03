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03 Kasım 2019 Pazar 14:57:05 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 15:14:36

"Mezarlıkta kabir kazıp etrafına esrar ektiler"

Antalya’da kimliği belirsiz şahıslar tarafından mezarlıktaki kabir kazılarak etrafına esrar ektiği iddia edildi. Durumu fark eden merhumun kızı Ayşe Gencer, "Bu kadarda olmaz annemin kemiklerini dışarıda buldum namazında abdestinde anama bu yapılır mı" dedi.

Antalya’nın Serik’e bağlı Eminceler mahallesinde yaşayan Ayşe Gencer’in (57) bundan 3 yıl önce annesi Hacer Dikilitaş vefat etti. İki down sendromlu çocuğu ve hasta eşi ile hayata tutunmaya çalışan Gencer bu kez de annesinin mezarının kazıldığı ve üzerine, etrafına esrar maddesi ekildiği haberi ile sarsıldı. Eminceler mezarlığında yaşanan olayı Gencer’in yakın akrabaları fark etti ve durumu talihsiz kadına haber verdi. Annesinin mezarı başına gelen yaşlı kadın, kabrin kazılıp, tahtaların söküldüğünü ve etrafa otlar ekildiğini gördü.

Etrafa yayılan kemik parçalarını gören Gencer, karşılaştığı manzara ile büyük üzüntü yaşadı. Gencer, annesi Dikilitaş’ın naaşını tekrar defnetmek ve ekilen otların temizlenmesi için akrabaları ile birlikte harekete geçti. İş makinesi yardımı ile tekrar kabri eski haline getirdiler. Çevresini de ekilen otlardan temizlettirdiler.

"Annemin kemiklerini dışarıda buldum"

Yaşanan durumdan büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Gencer, "Annem temiz kalpli abdestinde namazında bir insandı. Üzüldük, ağladık, olmaz böyle bir şey ama olmuş. Burada yasayan teyzemin ve dayılarımın çocukları durumu görmüş. Burası annemin mekanı, kardeşlerinin mezarı da burada. O yüzden akrabalarımda buraya geldi, hatta odunlar da buradaydı onlar da atılmış çok üzüldüm. Eşim var hasta, iki çocuğum down sendromlu. Bir de bu olay oldu. Zaten şeker hastalığım var, temelli üzüldüm, hatta vücudumda yaralar oluştu" dedi.

Sık sık annesinin mezarının başına gelip ağladığını anlatan Gencer, "Bu kadarda olmaz annemin kemiklerini dışarıda buldum" dedi.

İHA
 

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