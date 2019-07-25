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25 Temmuz 2019 Perşembe 15:16:58 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:18:44

Meyve sebzeyi una dönüştürüp sosyal medyadan satıyor

Özbekistan'dan geldiği İzmir'de KOSGEB desteğiyle gıda şirketi kuran kadın girişimci, una dönüştürdüğü meyve ve sebzeleri sosyal medya üzerinden satışa sunuyor.

İzmir'de, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden yararlanarak gıda şirketi kuran Özbek asıllı girişimci, kuruttuğu meyve sebzeleri un haline getirip sosyal medya üzerinden satıyor.

Özbekistan'da yaklaşık 15 yıl öğretmenlik yapan Gülandar Kibaroğlu, 1998'de eşi ve çocuğuyla Türkiye'ye geldi. Ailesiyle Torbalı ilçesine yerleşen Kibaroğlu, çocuğunu büyüttükten sonra kendi işini kurmaya karar verdi.

2016 yılında girişimcilik eğitimi alan Kibaroğlu, KOSGEB desteklerinden yararlanarak gıda şirketi kurdu.

İşletmesinde çilek, portakal, mandalina, domates, elma, hurma gibi birçok meyve ve sebzeyi kurutan girişimci, daha sonra bunları öğüterek un haline getirdi. Meyve kurutma ve öğütme işlemlerinde de Kibaroğlu'nun makine mühendisi olan eşinin imal ettiği makinalar kullanıldı.

Paketleme için de tesis kuran Kibaroğlu, una dönüştürdüğü meyve ve sebzeleri sosyal medya üzerinden satıyor.

Salataya limon unu

Kibaroğlu, AA muhabirine, meyve ve sebzede kurutma işleminin yıllardır yapıldığını ancak un haline getirme işleminin pek bilinmediğini söyledi.

Üreticiden alınan meyve sebzelerin ince ince dilimlendiğini ve tepsilere dizildikten sonra büyük fırınlarda kurutulduğunu anlatan Kibaroğlu, bu işlemin ardından özel bir öğütücüde un haline getirilen ürünlerin paketlenerek satışa hazır hale getirildiğini ifade etti.

Ürünlerinin katkı maddesi içermediğini vurgulayan Kibaroğlu, unun kullanımına ilişkin, "Unu, meyve sebzenin yaş halinde olduğu gibi her yerde kullanabiliriz. Örneğin limon ununu salataya atabilir, bir baharat gibi kullanabilirsiniz. Tatlısı bile yapılabilir. Ben kendim yaptım." diye konuştu.

Kibaroğlu, her türlü meyve sebzenin ununu yapabildiğini dile getirerek, "Portakal, elma, çilek, kayısı hiç fark etmez hepsini un haline getirebiliyorum. Satışları da sosyal medya üzerinden yapıyorum. İnsanlar bilmedikleri için biraz çekiniyor ama tadan bir daha istiyor." dedi.

(AA)

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