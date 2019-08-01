Mevsimlik tarım işçisini ailesinin öldürdüğü ortaya çıkarıldı

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan 18 Ekim 2014'te Kahramankazan ilçesi Çimşit Mahallesi'ne çalışmak üzere gelen ve kaldığı çadırda yanarak ölen mevsimlik tarım işçisi M.B'nin öldürüldüğü belirlendi.

Yıllar önce işlenen cinayete ilişkin dosya ve delil durumlarını yeniden değerlendiren Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B'nin kaza süsü verilerek öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Bunun üzerine bazı kişilerin ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, bu doğrultuda M.B'nin annesi ve iki ağabeyinin de arasında olduğu 4 şüpheliyi Balıkesir'in Gönen ilçesinde gözaltına aldı.

Kahramankazan Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

(AA)