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07 Eylül 2019 Cumartesi 16:06:27 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:14:22

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları tiyatroyla buluşturuldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin çocukları tiyatroyla buluşturuluyor.

Sosyal aktivitelerden mahrum kalan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için çalışma başlatan Merzifon Belediyesi, onları tiyatro ile buluşturmak için Gezici Sokak Tiyatrosu kurdu. Bir aydır devam eden proje kapsamında en ücra mahallelere kadar giden tiyatro ekibi, sergiledikleri oyunlarla çocuklara "mutluluk" götürüyor.

Bazen ebeveynlerin de mutluluklarına ortak olduğu çocuklar, ilk kez tiyatroyla buluşmanın sevincini yaşıyor.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden tarım alanlarında çalışmak için gelen işçilerin çocuklarına yönelik tiyatro gösterisine katıldı.

Kargı, gösterinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların tiyatro ile buluşmalarına imkan sağlayabilmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tiyatro ekibinin ilçenin her köşesine gittiğini vurgulayan Kargı, böylece yüzlerce çocuğun tiyatroyla tanıştığına işaret etti.

Türkiye'de ilk defa tarım işçilerinin çocuklarına tiyatro gösterisi sunulduğuna dikkati çeken Kargı, "İlçemize patates, soğan tarlarında çalışmak için gelen ailelerin yaşam alanlarına konuk olduk. Bize farklı bir hayatın var olduğunu gösteriyorlar. Burada çocukların mutluluğunu görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördüm. Merzifon Belediye Başkanı olarak buradaki insanlarımıza keyifli bir gün yaşattıysam ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.

Kargı, tiyatro gösterilerinde çocuklara eğitici bilgiler de aktarıldığını dile getirerek, "Sosyal sorumluluk projemiz ile çocuklarımız hem tiyatro izliyor hem de eğitici bilgiler alıyor. Büyüklere saygı, internet bağımlılığı ve çevre kirliliğine karşı farkındalık yaratmak adına tiyatro oyunları sergilendi. Çocuklara tiyatronun yanı sıra küçük hediyeler de dağıtıyoruz. Amacımız çocukları güldürmek. Çünkü inanıyoruz ki çocuk gülerse dünya güler." diye konuştu. 

AA

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