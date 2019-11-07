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07 Kasım 2019 Perşembe 14:40:33 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 14:42:58

Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır?

Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır? sorularının yanıtı merak ediliyor. İslam alemi için ayrı bir önem taşıyan kandillerden yılın son kandili yarın idrak ediliyor. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran geceler oluyor. Mevlid Kandili ise, Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle önem taşıyor. Mevlid Kandili, İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul ediliyor. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılıyor. Mevlid Kandili ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor..

İslam alemi için ayrı bir önem taşıyan kandillerden yılın son kandili yarın idrak ediliyor. Müslümanlar "Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran geceler oluyor. Mevlid Kandili ise, Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle önem taşıyor. Mevlid Kandili ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.  

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili, peygamber efendimizin doğduğu Hicri Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde kutlama örneğine rastlanmayan bu gece için ilk kutlama, hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl sonra Mısır’da Şii Fatımi Devleti döneminde yapılmıştır.

MEVLİD KANDİLİ NİÇİN KUTLANIR?

Mevlid kelime anlamı olarak doğum zamanı anlamına gelir. Şiiler Rebiülevvel ayının 17’nci geceyi 18’inci güne bağlayan gece, Sünniler ise 11’inci geceyi 12’nci güne bağlayan günü Mevlid gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan edilmiştir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Kur”ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur”ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah”a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (sav) salât ü selâmlar getirilmeli; O”nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah”ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

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