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07 Kasım 2019 Perşembe 12:38:00 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 12:39:35

Mevlid Kandili mesajları kısa ve öz: En güzel Mevlid Kandili mesajları sizlerle

Mevlid Kandili mesajları kısa ve öz: En güzel Mevlid Kandili mesajları yoğun olarak araştırılıyor. 8 Kasım Cuma günü Mevlid Kandili idrak ediliyor. Müslüman vatandaşlar hem bugüne özel ibadetlerini yerine getirmek hem de Müslüman kardeşleriyle kandilleşmek istiyor. Müslümanlar kandilleşmek için birbirlerini ziyaret ettiği gibi ziyaret edemediklerini arayıp mesaj atabiliyor. Öyle ki sosyal medya üzerinden de bütün Müslüman ailesinin kandili tebrik edilebiliyor. Bu noktada vatandaşlar en güzel Mevlid Kandili mesajlarını bulmak istiyor. Kısa ve öz, en güzel Mevlid Kandili mesajları haberimiz içerisinde yer alıyor..

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili yarın Kasım Cuma günü idrak ediliyor. Müslüman vatandaşlar hem bugüne özel ibadetlerini yerine getirmek hem de Müslüman kardeşleriyle kandilleşmek istiyor. Dinimiz için anlamlı olan bu günde sevdiklerine, büyüklerine, akrabalarına ve Mümin arkadaşlarına mesajlar göndermek isteyen vatandaşlar en güzel Mevlid Kandili mesajlarını araştırıyor. Kısa ve öz, en güzel Mevlid Kandili mesajları haberimiz içerisinde yer alıyor..

EN GÜZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Mevlid Kandiliniz Mübarek, dualarınız kabul olsun.

Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.

Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.

Mevlid Kandili, 'O'nun güzel hatırasını içimizde, işimizde hayatımızda, düşüncelerimizde, duygularımızda, eylemlerimizde ve evlerimizde yaşatmaktır. Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederim

Bu mübarek gecede, toplum olarak büyük küçük demeden camileri doldurup, ibadetlerimizi en samimi bir niyetle ifa etmeliyiz. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili mübarek olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun.
 
Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
 
Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, kandilin mübarek olsun.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in, dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde tüm İslam Alemi’nin Mevlid Kandili'ni kutlar, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Allah'ım bu kutlu gece hürmetine, Benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve Ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle.

Mevlid Kandili hürmetine herkesin gönlünde ki dualar kabul olsun salat ve selam Şanlı Efendimize olsun. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun ... Hoş geldin Ey Şanlı Nebi.

Mevlid Kandili Hürmetine Herkesin gönlünde ki dualar kabul olsun salat ve selam şanlı efendimize olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandilinizi kutlarım.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.” [Tevbe, 128]

Sen Güneş’sin
Sen Ay’sın
Sen Nûr üstüne Nûr’sun
Sen Süreyyâ ışığısın!
Ey Sevgili
Ey Rasûl!...
Mevlid kandil geceniz hayırlı ve bereketli olsun.

Kandil geceleri ve bayram sabahları, müminlerin baharıdır. Mevlid kandillimiz mübarek olsun. #Hayırlıkandiller. Bugün avuç içinde gizlediğimiz dualar şehitlerimiz, kaybettiğimiz yakınlarımız ve Aladağ’da yitirdiğimiz minik yavrularımız için.  

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