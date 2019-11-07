Mevlid Kandili hadisleri ayetleri haberimizde: En anlamlı Mevlid Kandili hadisleri

Mevlid Kandili yarın idrak edilyor. Duaların kabul olduğu bu geceyi insanlar camilere giderek, namaz kılarak, bol bol dua ederek geçirecek. Aynı zamanda Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nde yapılması gereken diğer ibadetler de araştırılıyor. Müslümanlar, Mümin kardeşlerine Mevlid Kandili ile ilgili ayet ve hadisler göndermek, sosyal medya hesaplarından paylaşmak istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında Mevlid Kandili hadisleri ayetleri ile ilgili yapılan araştırmalar yoğunlaşıyor. En anlamlı Mevlid Kandili hadisleri ve ayetleri haberimiz içerisinde yer alıyor..

MEVLİD KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Abdullah b. Amr Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir."



Ebu Davud, Sünen, Edeb, 58. H.No; 4943; el-Hâkim, el-Müstedrek ale's-Sahiheyn, c1.s.131. H.No; 209.

Abdullah b. Amr b. El-Âs Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Merhametli olanlara Rahman rahmet eder. Yerde olanlara merhamet edin ki gökte bulunanlarda sizlere merhamet etsin."



El-Beyhaki, Şua'bu'l-İman, c.7.s.476. H.No; 11048.



EL-Abbas b. Abdulmuttalib Radıyallahu anh Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini söylemiştir;" Allah Teala'ya rab olarak, İslam'a din olarak ve Muhammed'e (Sallallahu aleyhi ve sellem) peygamber olarak razı olan, imanın tadını tadar."



Müslim, Sahih, İman, 11. H.No; 56.



Enes Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;



"Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, sizden biriniz ben ona babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz.



"Buhârî, Sahih, İman, 8; Müslim, Sahih, İman, 69.

MEVLİD KANDİLİ AYETLERİ

Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'in âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti ögreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmustur. Halbuki daha önce onlar apaçik bir sapiklik içinde idiler. " (Âl-i Imrân, 164)

" Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarici olarak gönderdik; fakat insanlarin çogu bilmezler." (Sebe, 28)

"Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 107)

"Andolsun, Allah'in rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavusmayi umanlar için ve Allah'i çok ananlar için güzel bir örnek vardir." (Ahzâb, 21)

"De ki: Allah'i seviyorsaniz bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarinizi bagislasin..." (Âl-i Imrân, 31)

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır.Haliyle de o gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.