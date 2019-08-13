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13 Ağustos 2019 Salı 13:22:10 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 14:18:29

Metropolis'te kazı sezonu başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ve katkıları yanında, Sabancı Vakfı'nın destek verdiği İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında yer alan Metropolis Antik Kenti'nde yeni sezon kazı çalışmaları başladı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı çalışmalarında yeni dönem, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, başkanlığında devam edecek. 

Metropolis'te bu yıl, kentin dokusu, yapıları, caddeler, sokaklar, şehir yaşamı ve kentte yaşayan farklı statü ve gelir gruplarından halkın yaşam alanları araştırılacak ve kentte yaşayanların temel gereksinimi olan su kaynakları, suyun biriktirilerek depolanması, özel konutlara dağıtılması üzerine çalışmalar yapılacak.

Ayrıca, Metropolis'in ilk kurulduğu yıllarda bölgede var olan mücadele ortamında kent ve yaşayanların huzuru için alınan önlemler de araştırılarak, güvenlik amacıyla inşa edilen ve kenti çevreleyen sur duvarı, kapılar, kuleler belirlenecek. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Metropolis Antik Kenti kazılarına 16 yıldır destek verdiklerini hatırlattı. 

Kültür sanat alanında yürüttükleri çalışmalar içinde Metropolis kazılarının kendileri için ayrı bir yeri ve önemi olduğunu vurgulayan Safkan, "Ana Tanrıça Kenti Metropolis'in kazı çalışmalarına verdiğimiz destekle kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz. Tarihe ışık tutmanın, günümüz insanının geçmişin yaşamıyla buluşmasını sağlamanın, geleceğimize giden yolda da önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Zenginliği ve derinliğiyle hayranlık uyandıran Metropolis'e desteğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek de bu yıl bir kez daha Metropolis Antik Kenti'nin yeni sırlarını gün ışığına çıkarmak için çalışmalara hız verdiklerini, gerçekleştirecekleri çalışmalarla, 2000 yıl önce kentte halkın gündelik yaşantısına dair yeni detayları gün yüzüne çıkaracaklarını ifade etti.

Metropolis'te 29 yıllık kazı çalışması

1990 yılından bu yana sürdürülen kazılarla gün yüzüne çıkarılmaya çalışılan Metropolis Antik Kenti, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında yer alıyor. Metropolis’in tarihi, kentin yakınlarındaki Geç Neolitik Çağı ilk yerleşim izlerinden Klasik Çağ'a, Helenistik Çağ'dan Roma ve Bizans dönemlerine, Beylikler ve Osmanlı tarihine kadar uzanıyor.

Bugüne kadar yapılan kazılar sonunda Helenistik Döneme ait Tiyatro, Bouleuterion (Meclis Binası), Stoa (Sütunlu Galeri) ile Roma İmparatorluğu Dönemi'nde inşa edilen iki hamam yapısı, hamam ve Spor Alanı, mozaikli salon, peristil ev, dükkanlar, umumi tuvalet, cadde ve sokaklar gibi antik kent dokusunu oluşturan yapılar ve mekanlar bulundu. Ayrıca bu mekanların kazı çalışmaları sırasında seramik, sikke, cam, mimari parçalar, figürler, heykeller, kemik ve fildişi eserler ve birçok maden buluntudan oluşan 11 binin üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkartıldı. Kazılarda elde edilen eserler, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Tarih ve Sanat ile Selçuk Efes müzelerinde sergileniyor.

AA

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