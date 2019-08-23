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23 Ağustos 2019 Cuma 17:32:59 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:35:33

Metrobüsteki cinsel saldırı zanlısına tahliye kararı çıktı

İstanbul Avcılar’da metrobüste bir kadına sarkıntılık yaparak, cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık F.Ö.'nün (37) tahliyesine karar verildi. Söz verilen sanık F.Ö. "Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum" dedi

RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık F.Ö. ile şikayetçi N.C. hazır bulundu. Sanık F.Ö.'ye ait pantolon üzerindeki lekenin ne olduğunun, kime ait olduğunun, gerekli inceleme ve mukayeselerin yapılmasına ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, pantolon üzerinde 6 leke görüldüğü, bunlardan birinin sperm hücresi olduğu tespit edildiği belirtildi.

"SANIĞIN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçi avukatı Seher Eriş, ATK raporunda sperm lekesine ulaşıldığı belirtildiğini, müvekkili ve sanığın beyanları dikkate alındığında suçun işlendiğinin görüldüğünü belirterek, "Sanığın üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

SANIK: SUÇSUZUM

Sanık avukatı Gülcan Karayel de "Müvekkil haksız yere tutuklu kalmaktadır. Dosyadaki rapor lehimizedir. Ayrıca söz konusu görüntülerin izlenmesi talebini biz de yineliyoruz. Ayrıca pantolonun tamamında sperm hücresine ulaşılamaması ilgili ıslaklığın idrar olduğunu doğrulamaktadır. Müvekkil linç kültürüne uğramış durumdadır" diye konuştu.  Söz verilen sanık F.Ö. "Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum" dedi. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne doğru giden metrobüste şüpheli F.Ö.'nün,  müşteki N.C.'nin yanına giderek "Sarkıntılık yapmak süretiyel cinsel saldırı" da bulunduğu ve "hakaret" ettiği iddia ediliyor.  İddianamede şüpheli F.Ö.'nün 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. Şüpheli ilk ifadesinde "Suçlamayı kabul etmiyorum. Müşteki bana bağırdı. Araç içerisindeki kalabalık üstüme gelmesinden korktuğum için altıma idrarımı kaçırdım.  Pantolonumda bu nedenle ıslaklık oldu" demişti.

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