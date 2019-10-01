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Metrobüste olay! Kadın yolcu erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı Metrobüste olay! Kadın yolcu erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı

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01 Ekim 2019 Salı 11:36:29 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 12:02:30

Metrobüste olay! Kadın yolcu erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı

İstanbul'da her gün binlerce kişinin yolculuk ettiği metrobüsler bazen yolcular arasında çıkan kavgalara da sahne oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir kişinin bıçakla yaralandığı metrobüste bu kez bir kadın ve erkek yolcunun kavgası kameralara yansıdı. Hareket halindeki araçta yaşanan olayda kadın yolcu, erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı. Olay diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

Metrobüs'te ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste, bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, koltukta oturan erkek yolcu ayaktaki kadına 'Çantan beni rahatsız ediyor' dedi. Bunun üzerine başlayan sözlü tartışma küfürleşmeye döndü.  Diğer yolcuların 'Yaptığın ayıp' diye yorum yapmasına kızan kadın yolcunun 'Onun yaptığı mı doğru?' diyerek tepki gösterdiği duyuluyor. Öfkesine hakim olamayan kadının erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. 

Bir süre sonra araya giren diğer yolcular kavgayı ayırıyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar arasında da tartışma başladı. Kimi olayın başında ne yaşandığının bilinmediğini ve bu nedenle kadının haklı bir öfkeyle hareket etmiş olabileceğini ifade ederken, kimi de 'bunu bir erkek yapmış olsaydı, polis çağırılırdı' yorumunu yaparak taraflardan birinin kadın olması nedeniyle olayın geçiştirildiğini savundu. 

(DHA)

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