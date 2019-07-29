Metrobüs sapığı pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu: Gayri ihtiyari ereksiyon yaşadım

İstanbul'da iğrenç bir taciz olayı meydana geldi. Kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşımalardan biri olan metrobüste yaşanan olayda 35 yaşındaki şüpheli Kenan T., 20 yaşındaki müştekiyi taciz etti. Tutuklanan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Olay sırasında pantolonunun önü ıslanan Kenan T. kendini, "Sürtünmenin etkisiyle gayri ihtiyarı ereksiyon yaşadım, idrarımı kaçırdım" diyerek savundu.

GENÇ KIZI TACİZ ETTİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede mide bulandıran cinsel taciz olayı şöyle anlatıldı: 20 yaşındaki A.B. isimli genç kız 30 Mayıs günü Metrobüs'e bindi. Yolculuk esnasında 35 yaşındaki şüpheli Kenan T. de müştekinin arkasına geçerek cinsel tacizde bulundu. Bu sırada pantolonu ıslanan şüpheli Kenan T.'yi daha önce de rahatsız ettiği S.A. fark etti ve bağırmaya başladı.

PANTOLONUNUN ÖNÜ ISLANDI



Bu durum üzerine müşteki A.B. arkasını dönerek şüpheliyi gördü ve Kenan T.'nin ön kısmının ıslandığını fark etti. Olayın büyümesi ardından güvenlik görevlilerince şüpheli gözaltına alındı. A.B. olay ardından Kenan T.'den şikâyetçi oldu.

"GAYRİ İHTİYARI EREKSİYON YAŞADIM, İDRARIMI KAÇIRDIM"



Sabah gazetesinde yer alan habre göre; Kenan T. alınan savunmasında, Metrobüs içerisindeki kalabalıkta sürtünme etkisi ile gayri ihtiyarı ereksiyon yaşadığını, ön kısmına idrarını kaçırdığını, suçlamayı kabul etmediğini ileri sürdü. Tanık S.A. ise alınan beyanlarında olayı doğruladı.

Savcılık, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı 'Cinsel Saldırı' ve 'Hayasızca Hareketler' suçlarını işlediğini belirterek hapis cezası talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI



Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda İstanbul Avcılar'da buna benzer bir durum meydana gelmişti. Metrobüs'te bir kadını taciz eden Fatih Ö. isimli şahıs gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu anlar kamera kaydına alınırken Fatih Ö.'nün pantolonundaki ıslaklık dikkat çekmişti.

(Sabah gazetesi)