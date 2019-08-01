Metrobüs durağında merdiven zulmü

Megakentte toplu ulaşımın can damarlarından olan metrobüs duraklarına ulaşımda, özellikle Anadolu Yakası'nda çocuklu anne ve babalarla engelli vatandaşlar büyük sıkıntılarla karşılaşıyor.

YOĞUNLUK ARTTI

İstanbul'un ilk sürücüsüz metro hattı Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun açılmasıyla birlikte yolcu yoğunluğunun arttığı Altunizade metrobüs durağında ne bir engelli rampası ne de asansör sistemi mevcut.

ÇEVREDEKİLER YARDIM EDİYOR

Bu nedenle metroyla çok kolay bir şekilde Altunizade durağına gelen engelli ya da bebek arabalı aileler, metrobüs durağına geçebilmek için adeta merdiven zulmü yaşıyor. Tekerlekli sandalyeyle durağa gelen vatandaşlar ise ancak 2-3 kişinin yardımıyla durağa ulaşabiliyor.