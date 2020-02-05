05 Şubat 2020 Çarşamba 22:35:20 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 22:36:52
Metro inşaatında meydana gelen göçükte 4 kişi yaralandı
Pendik'te metro inşaatında meydana gelen göçükte 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattı inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.
Göçükte yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastanelere götürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
AA
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