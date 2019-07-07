Meteorolojiden yağış uyarısı! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Trabzon, Artvin ve Rize'nin bazı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Trabzon'un ve Artvin'in iç, Rize’nin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan ve Kars'ta 8, Erzurum'da 10, Ağrı'da 12, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.
Bölgede rüzgar ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
HAFTALIK HAVA DURUMU (7-13 Temmuz 2019) Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Ege kıyılarında ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
İHA & AA
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