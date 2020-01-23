Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri, Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerindeki yağışların, yoğun olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yüksek kesimlerde kar savrulması sebebiyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haftalık Hava Tahmini

(24 - 30 Ocak 2020)

Mevsim normallerinin biraz altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar günü batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

İşte İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu tahminleri

ANKARA HAVA DURUMU

Cuma Çok Bulutlu -5°C 2°C

Cumartesi Puslu -5°C 6°C

Pazar Sisli -2°C 8°C

Pazartesi Yağmurlu -1°C 7°C

Salı Yağmurlu 2°C 6°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cuma Çok Bulutlu 3°C 8°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 4°C 10°C

Pazar Parçalı Bulutlu 7°C 13°C

Pazartesi Yağmurlu 8°C 13°C

Salı Çok Bulutlu 5°C 11°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cuma Az Bulutlu 2°C 10°C

Cumartesi Az Bulutlu 4°C 14°C

Pazar Çok Bulutlu 6°C 15°C

Pazartesi Sağanak Yağışlı 10°C 15°C

Salı Sağanak Yağışlı 8°C 15°C

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 karayolunun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri, D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede etkili olan sis edeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Öğle saatlerine doğru şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı vatandaşlar kent merkezinde özlenen kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

İstanbul'da haftalardır dört gözle beklenen kar yağışına ilişkin yapılan açıklamada bugün öğle saatlerinden itibaren, şehir merkezlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi beklendiği duyuruldu. Bunun yanı sıra Batı Karadeniz'de kuvvetli karla karışık yağmur iç kesimlerde ise kuvvetli kar yağışının etkili olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

MARMARA'DA SON DURUM

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Yalova) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda hafif yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun Güney Kesimlerindeki Kuvvetli Fırtınaya Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden sonra ülkemizin güney kesimlerinde beklenen kuvvetli kuzey yönlü rüzgarın, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin’in batı ilçeleri), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yağışlı sistemin Cuma günü akşam saatlerinden sonra yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak Cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerimizde önümüzdeki hafta başına kadar beklenen hava durumları ise ;

Ankara’da Cuma günü ve hafta sonu ise yağış tahmin edilmiyor.

Cuma günü ve hafta sonu ise İstanbul’da yağış beklenmiyor.

Bolu’da Cuma günleri kar yağışı bekleniyor. Ankara-İstanbul karayolunun Bolu Dağı geçişlerinde ve Marmara Bölgesini Karadeniz’e bağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Trabzon, Rize ve Artvin’de kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde kar, cuma günü 200 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar, kıyı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu ise yağış beklenmiyor.

Ağır kış şartları, şiddetli kar yağışı, kuvvetli ve hamleli rüzgarlarla birlikte dondurucu hava şartları oluştuğunda Buzlanma ve Don olayları meydana gelir ve Meteoroloji bu durumu uyarı olarak yayımlar. Ayrıca hava sıcaklığının 0 °C nin altına düşmesi sonucu donan yağmur, donan çisenti veya sulu sepken tipi meteorolojik olaylar yollar, caddeler, ağaçlar, binalar ve kablolar (elektrik, telekomünikasyon) üzerinde buz tabakası oluşturmaktadır.

Yerel yöneticiler ve ilgili kurumlar meteorolojik uyarıyı dikkate almalıdır.

Soğuk havanın rüzgarla birlikte insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde üşütücü ve dondurucu etkisi vardır. Dikkatli olunmalıdır.

Bitkilerin mevsime bağlı olarak kritik düşük sıcaklık eşikleri vardır. Bu sıcaklıklar dikkate alınmalıdır.

Don ve Buzlanma Başlangıcı: Hava sıcaklığı 0°C nin altına düştüğünde

Çığ olduktan sonra, en kısa zamanda ilgili kişi ve kuruluşlara haber verilmelidir. Ancak, afet olduktan sonra ilgili kişilere ulaşılamıyor ise aşağıda verilen telefonlara haber verilmesi, size en kısa zamanda yardımın ulaşmasını sağlayacaktır. Bu numaralar sizde yok ise, hemen şimdi kolay erişebileceğiniz bir yere not ediniz! Bu numaralar;

155 Polis

156 Jandarma

179 Alo Valilik

Ayrıca, ikamet ettiğiniz yerleşim yeri civarında bir orman örtüsü varsa, ormanda oluşabilecek yangınların kısa zamanda yetkili kuruluşa bildirilmesi ve acilen söndürülmesine başlanılması, orman içinde yeni çığ patikalarının oluşmasını engelleyebilir. Bu nedenle olayın; 177 Orman yangını nolu telefona bildirilmesi faydalı olacaktır.

AA