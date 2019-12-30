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30 Aralık 2019 Pazartesi 21:33:08 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 21:40:27

Meteoroloji'den uyarı! Kar ve yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son hava durumu tahminlerine göre 2020 yılbaşı günü birçok ilimizde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimizde hafif ve yoğun kar yağışı beklenirken, İç Anadolu'nun batı kesimleri ve Karadeniz bölgesi için de yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son hava durumu tahminlerine göre 2020 yılbaşı günü birçok ilimizde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimizde hafif ve yoğun kar yağışı beklenirken, İç Anadolu'nun batı kesimleri ve Karadeniz bölgesi için de yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu,Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: İç Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m. üzeri) kar şeklinde görülecek olan yağışların, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli (10 ila 20 cm), yüksek kesimlerinde yoğun (20 ila 40 cm) olarak Pazartesi (30.12.2019) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli,Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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