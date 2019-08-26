Meteoroloji'den uyarı geldi: Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu ve Orta Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.Yağışların, bu akşam saatlerinde Niğde çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi Doğu Karadeniz'in yüksekleri, yarın da öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Haftalık Hava Tahmini (25 - 31 Ağustos 2019)
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri (Toroslar mevkii) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
(AA - İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İstanbul'da park halindeki bir araçtan 5 bin liralık ses sistemini çalan hırsızlar kameraya yakalandı
- Leyla yeni 'yüz' bekliyor
- Pil yutan 2,5 yaşındaki Bora bebek ölümden döndü
- Yol çalışmasında 30 tonluk kaya kepçenin üzerine düştü
- Konya'da kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü, 2 yaralı