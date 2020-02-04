Meteoroloji'den uyardı: Kuvvetli şekilde geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas ve Kayseri'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Zaman zaman tam fırtınanın etkili olmasının da beklendiği Kayseri ve Sivas'ta, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi muhtemel risklere karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

AA