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31 Ekim 2019 Perşembe 09:36:57 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 09:51:40

Meteoroloji'den Türkiye'nin kuzeyi için önemli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Karadeniz, kıyı Akdeniz ve kuzey Ege Bölgeleri sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Yağışların artarak yarın da devam etmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy),gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy),gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbir olunması gerekmektedir.

Haftalık Hava Tahmini (31 Ekim - 06 Kasım 2019)

Hava sıcaklıklarının yarın (Perşembe) ve Cuma günü ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde azalacağı, ancak hafta sonunda tekrar artacağı tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli sağanak aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu, yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DİYARBAKIR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

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