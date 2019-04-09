Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Çorum, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Denizli ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 yer yer 80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini (09- 15 Nisan 2019)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Denizli ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 10°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 10°C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa, gece saatlerinde Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 11°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı Akdeniz ile Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin, yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zamanla kısa süreli fırtına(40-70 yer yer 80 Km/Saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 14°C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 8°C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırıkkale çevreleri, yarın bölgenin güney ve batı kesimleri ile Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden yerel olarak kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

ÇANKIRI 5°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS 6°C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 7°C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Samsun'un batı çevreleri ile Amasya ve Çorum çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 8°C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

BAYBURT 2°C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı çevreleri hafif sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tunceli çevreleri ile yarın Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 7°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 0°C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu



MUŞ 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 2°C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde G. Antep, Ş: Urfa ve Diyarbakır çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölgenin geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı