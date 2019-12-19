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19 Aralık 2019 Perşembe 08:38:56 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 08:45:10

Meteoroloji'den sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Türkiye'nin büyük kısmında sis etkili olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

.

Haftalık Hava Tahmini (19 - 25 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli

ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 5°C
Az bulutlu, puslu ve sisli

DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

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