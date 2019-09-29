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29 Eylül 2019 Pazar 09:05:35 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 09:08:12

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç bölgelerde 1 ile 3 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor

(AA)

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