19 Ekim 2019 Cumartesi 16:21:42 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 16:22:13
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Akdeniz, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara ve Batı Karadeniz'de sis ve pus bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevreleriyle Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.
(AA)
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