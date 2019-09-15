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15 Eylül 2019 Pazar 21:08:49 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 22:37:50

Hava durumu: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yarın kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül Pazartesi günü Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Malatya çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in Toroslar kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu doğusunun kıyıları yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu
DENİZLİ 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık
MUĞLA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık
AKDENİZ

Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 21°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C, 32°C

Az bulutlu
HATAY 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu
KONYA 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu
SİVAS 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu
DÜZCE 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu
MARDİN 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Marmara bölgesinin doğusunun Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde batısı 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yer yer 2,5m Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, akşam saatlerinde yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Antalya Körfezi 6 (50 km/sa), Doğu Akdeniz’de güney ve güneydoğudan, akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, yer yer 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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