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06 Şubat 2020 Perşembe 08:19:23 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 08:23:16

Meteoroloji'den sağanak, kar ve fırtına alarmı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girerken, güneyden lodos da kendisini gösteriyor. Yeni hava dalgasıyla sıcaklıkların 8-10 derece düşmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde sağanak yağış etkili olurken, iç bölgelerde de kar yağışı kendisini gösterecek. Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde de kuvvetli lodos etkili olacak. Diğer yandan Doğu Anadolu ve Karadeniz'in eğimli yerlerinde çığ tehlikesine karşı da uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş,Bitlis, Şırnak, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı, zamanla İç Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8-10 derece) olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor..

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 24°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri ile zamanla il geneli kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

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