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17 Kasım 2019 Pazar 09:19:34 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 09:29:01

Meteorolojiden önemli uyarı! Sıcaklık azalıyor

Meteorolojiden alınan bilgiye göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın ise ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS OLAYINA DİKKAT!

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini (17 - 23 Kasım 2019)

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, yarın (Pazar) doğu kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DOĞU'DA BİRAZ DÜŞÜYOR

Sıcaklığın ise ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla iç kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre ise illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle...

ANKARA: 19, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

İZMİR: 25, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu.

ADANA: 27, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 26, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 26, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

KONYA: 18, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

SAMSUN: 17, Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

ARTVİN: 16, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 18, Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

ERZURUM: 10, Az bulutlu ve açık.

KARS: 8, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 16, Az bulutlu ve açık.

VAN: 8, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 18, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 15, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 20, Az bulutlu ve açı.

 

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