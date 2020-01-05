Meteoroloji'den önemli uyarı: Fırtınanın hızı yarın sabah 105 kilometreye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Akşam saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

GECE FIRTINA BAŞLIYOR! HIZI: 105 KM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan fırtına uyarısında ise "Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de bu akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yarın ise sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

İLLERİMİZDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 9, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu.

İZMİR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

ADANA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 6, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: -2, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 5, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 6, Çok bulutlu ve yağmurlu.

GAZİANTEP: 7, Çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 8, Çok bulutlu ve yağmurlu.