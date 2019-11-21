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21 Kasım 2019 Perşembe 21:58:17 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 22:09:45

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il hava durumu raporu

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren yurdun bazı kesimlerinden yer yer ani sel, su baskını, yıldırım beklenirken kıyı bölgelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiği belirtildi. İşte il il hava durumu raporu

Gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanakların, İzmir'in ve Muğla'nın batı, Aydın'ın ise kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyısı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batısında (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de görülecek yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde de (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 
AFAD DA UYARDI
 
Konuyla ilgili, AFAD da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
 
İzmir’in batı, Aydın’ın kıyı ve Muğla’nın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir
 
Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevreleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevreleri ile Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU -4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ARTVİN 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -7°C, 7°C
Az bulutlu ve açık

KARS -11°C, 7°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA -2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

VAN -7°C, 8°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’de 2,0 ila 3,0m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, zamanla batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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