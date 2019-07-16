Meteoroloji'den Karadeniz için önemli uyarı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'unun doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Edirne, Samsun, Ordu, Malatya, Elazığ ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'unun doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'unun doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANKARA 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 21°C, 31°C
Az bulutlu
ADANA 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı
DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Az bulutlu
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Zeytinburnu'nda intihar girişimi! Taksiden inip koşarak denize atladı
- Denizli'de otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
- Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını alan şüpheli tutuklandı
- CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser darbeyi övdü gözaltına alındı!
- Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi